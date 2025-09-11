Трамп заявил о начале «настоящей охоты» на убийцу активиста Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что на убийцу праворадикального активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка устроили «настоящую охоту». Видеозапись его слов приводит Telegram-канал «Срочно, сейчас».

Трамп выразил надежду, что убийцу поймают». По его словам, на него устроили «настоящую охоту».

Напомним, что 10 сентября, на Кирка было совершено покушение во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спасти его не удалось. Арест подозреваемых начал производится сразу после выстрела, однако настоящего преступника пока так и не задержали.