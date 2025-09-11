В Албании создали первого «ИИ-министра»

Премьер-министр Албании Эди Рам заявил, что в его стране появится первый в мире чиновник на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Politico.

Первый «ИИ-министр» в мире получил имя Diella. По словам Рама, модель на базе искусственного интеллекта будет отвечать за государственные закупки. При этом премьер добавил, что ИИ будут переданы решения по государственным тендерам, а сам Diella будет «на 100% неподкупным».

«Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ», — рассказал Рама.

В 2025 году генеративный ИИ заменит труд 34 тысяч специалистов

Ранее менеджер Microsoft заявил, что ИИ не должен иметь собственные права.