Нетаньяху сделал резкое заявление о будущем Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства. Об этом пишет The Times of Israel.

Журналисты заметили, что глава кабмина раскрыл планы правительства во время визита в поселение Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан.

«Мы выполним наше обещание, что палестинского государства не будет, это место принадлежит нам. Мы сохраним наше наследие, нашу землю и нашу безопасность. Мы удвоим население города», — подчеркнул Нетаньяху.

По данным портала, в ходе поездки премьер также подписал соглашение о продолжении реализации так называемого проекта «E1».

В рамках этого проекта планируется застроить участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной — арабской — частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Раскрыто требование Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

Реализация проекта, по словам экспертов, позволит объединить поселения, расширит израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.