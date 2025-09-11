Макрон принял решение после инцидента с дронами в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал властям Польши направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над республикой и другими странами на востоке Европы после инцидента с БПЛА. Его слова приводит ТАСС.

Макрон отметил, что обсудил данный шаг с премьер-министром Польши Дональдом Туском, генсеком НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который «также участвует в защите восточного фланга».

«Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО», — сказал он, уточнив, что принял такое решение после недавней ситуации с беспилотником.

В заключение Макрон заявил о «наращивании запугивания» Европы со стороны России и назвал обеспечение безопасности континента своим приоритетом.

Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Украине и инцидент с БПЛА в Польше

Ранее Туск заявил, что в среду на территорию республики залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить, местоположение остальных продолжают устанавливать. По словам премьер-министра Польши, БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны, были российскими.