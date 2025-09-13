Келлог встретился в Киеве с Умеровым

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.
Об этом дипломат сообщил в соцсети X.
По его словам, президент США Дональд Трамп привержен делу служения американскому народу и обеспечивает мир за пределами Соединенных Штатов.
Зеленский сравнил мощность Келлога и систем Patriot
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кит Келлог — гораздо более мощная система противовоздушной обороны, чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева.