Зеленский после встречи с Келлогом сделал новое заявление об окончании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом украинский глава сообщил в своем Telegram-канале.

«Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, несомненно, наиболее эффективен», — указано в сообщении.

Зеленский также выразил соболезнования Келлогу в связи с убийствами в США украинской беженки Ирины Заруцкой и американского консервативного активиста Чарли Кирка. Украинский президент поблагодарил чиновника за «конструктивную встречу».

Зеленский наградил Келлога орденом «За заслуги» I степени

Ранее Келлог обвинил Россию в эскалации конфликта на Украине.