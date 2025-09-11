Трамп выступил на церемонии, посвященной годовщине терактов 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания приняли участие в траурной церемонии, посвященной годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на американское СМИ.

Отмечается, что церемония прошла в здании Пентагона, которой было одной из целей террористических атак 11 сентября 2001 года.

«В тот роковой день дикие чудовища атаковали сами символы нашей цивилизации», — сказал Трамп, отметив, что американцы «устояли на ногах и показали миру, что никогда не сдадутся».

Также американский глава пообещал, что США будут преследовать любого, кто попытается напасть на Соединенные Штаты. По его словам, именно поэтому Вашингтон и переименовал бывшее Министерство обороны в Министерство войны.