Члены СБ ООН осудили удары Израиля по Катару

Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении осудили удары Израиля по территории Катара.

«Члены Совета Безопасности осудили удары 9 сентября по Дохе, территории ключевого посредника», — говорится в заявлении, опубликованном постпредством Великобритании при ООН в социальной сети X.

Члены Совбеза ООН также выразили соболезнования в связи с гибелью людей при ударе и подчеркнули поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара.

Ранее катарский премьер Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что израильское руководство свело к нулю все надежды на освобождение заложников в секторе Газа, одобрив удары по Дохе.