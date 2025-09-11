Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

Заместитель бывшего президента «Мисс Франция» Юбер Герен заявил о неоднократных изнасилованиях участниц конкурса красоты. Об этом сообщает The Times.

Об обвинениях Герена стало известно из его новой книги «Мисс Франция: от мечты к реальности». В ней он откровенно рассказал о закулисье конкурса, опираясь на беседы с его участницами и организаторами.

Так, одна из победительниц конкурса рассказала мужчине, что ее изнасиловали через несколько часов после получения короны. Согласно Герену, с 1981 по 2010 год как минимум десять девушек подверглись насилию со стороны руководителей конкурса. Речь идет не только об изнасилованиях, но и о домогательствах и принуждении к оральному сексу.

По словам мужчины, девушки не жаловались на происходящее из-за давления, которое на них оказывалось. Герен заявил, что причастные к домогательствам люди до сих пор имеют отношение к руководству конкурса. При этом он не стал раскрывать их имена.

К достоверности книги Герена уже возникли вопросы. Например, «Мисс Франция — 2015» Камилла Серф заявила, что никогда не общалась с ним, но увидела, что он приписал в тексте ей какие-то слова. «Мисс Франция — 2002» рассказала, что Герен даже не пытался с ней поговорить, а сама она никогда не слышала о насилии на конкурсе.

Руководство «Мисс Франции» отметило, что приняло к сведению обвинения Герена, но подчеркнула, что они еще не доказаны.

