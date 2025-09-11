Ирландия пригрозила бойкотом «Евровидения» из-за Израиля

Ирландия не примет участие в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если одним из участников будет Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ирландское СМИ.

Там назвали участие Ирландии в «Евровидении» неприемлемым на фоне «продолжающейся ужасающей гибели людей в Газе». Также в СМИ выразили обеспокоенность по поводу целенаправленного убийства журналистов в Газе, отказа в доступе международным журналистам на эту территорию и тяжелого положения оставшихся заложников.

«Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2026", если в нем будет участвовать Израиль», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что окончательное решение по поводу участия Ирландии в конкурсе будет принято после утверждения состава его участников Европейским вещательным союзом.

Напомним, что «Евровидение-2026» пройдет в Вене. Полуфиналы 70-го по счету конкурса запланированы на 12 и 14 мая, а финал — на 16 мая. Они пройдут на арене Wiener Stadthalle.