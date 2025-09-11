Стало известно о секретных завещаниях Армани

Модельер Джорджо Армани оставил два завещания, содержание которых неизвестно. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на данные из миланского нотариального архива.

По информации агентства, первое завещание датировано 15 марта, а второе — 5 апреля. Оба были написаны от руки и помещены в запечатанный конверт. Его вскрыли во вторник, 9 сентября, после смерти модельера.

Как отмечает Ansa, поскольку у Армани нет детей, он смог разделить имущество без выделения обязательной доли, которая по закону обычно принадлежит ближайшим родственникам — супруге и детям. Сообщается, что активы унаследуют родственники дизайнера — племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана, а также партнер Делл'Орко.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что после смерти модельера решение о судьбе бренда Armani будет принимать Фонд Джорджо Армани. Отмечается, что Армани многие годы не соглашался продавать компанию французским конгломератам Kering и LVMH, но она может стать публичной с согласия большинства членов совета директоров.