В планы так называемой «коалиции желающих» входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает портал L'Antidiplomatico со ссылкой на карту, полученную хакерами группировки KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии.

На карте, заметили журналисты, представлена схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины. В частности, отмечены территории, на которые претендуют Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

Так, Париж нацелился на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем (уже «проданными» президенту США Дональду Трампу в рамках минеральной сделки).

Великобритания намерена взять под контроль все логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов. Румыния и Польша желают получить приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.

«Коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину

Согласно планам, на эти территории будут направлены 50 тыс. добровольцев под предлогом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности».