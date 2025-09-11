Глава МИД Венгрии раскрыл детали беседы с Рубио об Украине
Госсекретарь США Макро Рубио заверил Венгрию в том, что глава Белого дома Дональд Трамп не прекратит усилия по урегулированию конфликта на Украине, пока в Европе окончательно не наступит мир.
Об этом Петер Сийярто в своем аккаунте социальной сети Х.
«Только что провел долгий телефонный разговор с госсекретарем Рубио, в ходе которого я поблагодарил его за миротворческие усилия президента Трампа и всего американского правительства (...). Рубио заверил меня, что президент Трамп не сдастся, и это дает реальную надежду на то, что этот конфликт наконец-то завершится», — отметил дипломат.
По словам Сийярто, Трамп, в отличие от некоторых европейских лидеров, действительно стремится разрешить украинский кризис. Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает президента США в этом вопросе.
Сийярто допустил ухудшение отношений с Украиной
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит работать над урегулированием конфликта на Украине, а также надеется на достижение мирного соглашения. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не входит в интересы ни одной из сторон.