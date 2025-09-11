Раскрыта главная заинтересованная сторона в инциденте с дронами в Польше

Инцидент с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши, может помочь Украине воспользоваться ситуацией и усилить эскалацию конфликта с Россией, пишет обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.

В ночь на 10 сентября 19 дронов нарушили воздушное пространство Польши. Варшава на фоне инцидента сделала несколько резких заявлений, объявила, что вводит в действие 4 статью Устава НАТО (право на консультации с другими членами альянса).

«НАТО отреагировал быстро и демонстративно. Польские F‑16, нидерландские F‑35, итальянские AWACS, заправщики в воздухе, а на земле немецкие системы Patriot», — заметил обозреватель.

По его данным, генсек НАТО Марк Рютте назвал вторжение «крайне безответственным» и заявил, что «ведется разбирательство».

Роша предположил, что определенные силы могут воспользоваться вторжением, вне зависимости от того, было ли оно случайным или намеренным.

«Кому выгодно преобразовать инцидент в эскалацию? Больше всего, как я уже писал, это выгодно Украине. Прямая поддержка НАТО, пусть даже «ограниченная» в виде обезвреживания целей над пограничными территориями, переложит часть бремени с истощенной украинской ПВО на более богатый альянс и изменит динамику конфликта», — констатировал аналитик.

В дальнейшем ситуация может развиваться как в рамках позитивных сценариев, так и негативных, уточнил автор статьи.

В частности, экспертные группы могут обменяться данными о полетных трассах, договориться о горячих протоколах и буферных зонах перехвата у границ, чтобы снизить риск появления «заплутавших» беспилотников.

Раскрыты затраты НАТО на уничтожение дронов в Польше

Вместе с тем, возможно введение новых санкций, ужесточение риторики, усиление восточного фланга альянса и разрастание конфликта на Украине до масштабов континента, предупредил Роша.