Первого вице-президента Южного Судана обвинили в измене

Прокуратура Южного Судана выдвинула обвинения в адрес первого вице-президента страны и лидера «Народно-освободительного движения Судана — в оппозиции» (НОДС-О) Риека Машара, который в настоящее время находится под домашним арестом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства юстиции страны.

Машару инкриминируют государственную измену, соучастие в убийстве и преступления против человечности, связанные с нападением отрядов оппозиции на севере страны на правительственные войска весной этого года.

Помимо Машара, аналогичные обвинения предъявлены еще семи лицам, включая экс-министра нефтяной промышленности.

Весной текущего года на севере Южного Судана вспыхнули столкновения между вооруженными группами, союзными с НОДС-О, и регулярной армией. В результате этих боев погибли 28 солдат, в том числе генерал-майор Маджур Даку, пользовавшийся большой популярностью в армии. Последствием этих событий стал арест Машара по указанию президента Южного Судана Салвы Киира.