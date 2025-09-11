Стало известно о напряженном разговоре Трампа с иностранным лидером

Президент США Дональд Трамп провел напряженный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по столице Катара.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп сказал Нетаньяху, что решение нанести удар по политическим лидерам ХАМАС в Дохе, столице Катара, было неразумным. Он был возмущен тем, что узнал об атаке не от Израиля, а от американских военных», — говорится в публикации.

Как утверждается, Нетаньяху ответил Трампу, что «у него появилось небольшое окно возможностей» для нанесения удара по руководству радикального движения, и он решил им воспользоваться.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил изданию, что Трамп, будучи убежденным сторонником Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который часто ставит его в затруднительное положение, предпринимая агрессивные шаги без учета мнения США.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. Вскоре после удара Нетаньяху обвинил власти Катара в укрывательстве террористов.