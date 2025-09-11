Стало известно о напряженном разговоре Трампа с иностранным лидером
Президент США Дональд Трамп провел напряженный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по столице Катара.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как утверждается, Нетаньяху ответил Трампу, что «у него появилось небольшое окно возможностей» для нанесения удара по руководству радикального движения, и он решил им воспользоваться.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил изданию, что Трамп, будучи убежденным сторонником Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который часто ставит его в затруднительное положение, предпринимая агрессивные шаги без учета мнения США.
9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. Вскоре после удара Нетаньяху обвинил власти Катара в укрывательстве террористов.