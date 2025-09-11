Зеленский сравнил инцидент с дронами в Польше с «зелеными человечками» в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал «неслучайным» инцидент с беспилотниками в Польше и сравнил его с ситуацией в Крыму в 2014 году.

«Отвечая на вопросы журналистов, я подчеркнул: то, что произошло в Польше, не случайно. Это репетиция, психологически очень похожая на то, что Россия делала раньше с Крымом. Тогда Россия использовала «зеленых человечков», — высказался украинский лидер.

По его словам, роль «человечков» в настоящее время играют БПЛА.

О том, что налет дронов был якобы «тестом от России», заявил также президент Польши Кароль Навроцкий.

Утром 10 сентября польское воздушное пространство было нарушено несколькими беспилотными летательными аппаратами. Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно собрал экстренное заседание правительства. Позже он сделал заявление в социальной сети X, возложив ответственность за произошедшее на Россию.

В Министерстве обороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с РФ.