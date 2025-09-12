Бельгия вызвала российских дипломатов из-за беспилотников в Польше

Министерство иностранных дел (МИД) Бельгии пригласил нового российского посла в Бельгии Дениса Гончар и временного поверенного в делах России в Брюсселе в связи с недавним инцидентом в Польше. Об этом сообщает бельгийское агентство Belga, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.

Как уточняет издание, в рамках встречи власти Бельгии сделали заявление об «умышленном нарушении» воздушного пространства государства, являющегося членом Европейского союза (ЕС). По их словам, произошедший инцидент расценили как «новую серьезную эскалацию со стороны России в отношении ЕС и НАТО».

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. При этом, по его словам, значительная их часть прилетела с территории Белоруссии.

Министерство обороны России отреагировало на появившиеся заявления, сообщив, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями были объекты на западе Украины.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев прокомментировал вызов в МИД королевства и напомнил о необходимости доказать причастность России к случившемуся инциденту.