На Бали объявили чрезвычайное положение

Власти Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю в связи с потопами на острове, пишет пресс-служба российской дипмиссии в Индонезии в Telegram-канале.

Стихия обрушилась на остров 10 сентября — с вечера на острове шли сильные проливные дожди. Погибли 15 человек, сотни людей были вынуждены эвакуироваться в школы, храмы и другие общественные здания.

«Обращаем внимание, что в целях оперативной ликвидации последствий сильных ливневых дождей 9-10 сентября национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю», — отметили в посольстве.

Ранее в дипмиссии сообщили, что туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов.

Дипломаты заметили, что российские загранучреждения в Индонезии поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами, оказывают необходимую консульскую помощь обратившимся за содействием гражданам России.