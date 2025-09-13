Сакс: Макрон возлагает вину за украинский конфликт на НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что вина за украинский конфликт лежит на НАТО. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
— Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война — вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно, — заявил Сакс в беседе с итальянской газетой Il Fatto Quotidiano.
Европейские государства разработали план оккупации территории Украины с целью контроля месторождений полезных ископаемых, логистических маршрутов и выхода к морю. СМИ назвали Вооруженные силы Франции организатором операции, а ключевой задачей — возврат средств, ранее выделенных Киеву.
Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армий стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину.