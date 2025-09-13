Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что вина за украинский конфликт лежит на НАТО. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

— Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война — вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно, — заявил Сакс в беседе с итальянской газетой Il Fatto Quotidiano.

Европейские государства разработали план оккупации территории Украины с целью контроля месторождений полезных ископаемых, логистических маршрутов и выхода к морю. СМИ назвали Вооруженные силы Франции организатором операции, а ключевой задачей — возврат средств, ранее выделенных Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армий стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину.