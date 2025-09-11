Навроцкий заявил, что РФ протестировала Польшу «нападением» дронов

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Россию в «нападении» с помощью дронов. Об этом пишет РИА Новости.

«Нападение на нас российских дронов 10 сентября был тестом, который нам предложила РФ. Тестом для польского общества, а также тестом нашей способности сотрудничать с НАТО», — заявил он во время заседания Совета национальной безопасности.

При этом польский президент выразил надежду, что заседание Совета нацбезопасности пройдет «без политических эмоций».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».