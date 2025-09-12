Кличко обвинил Зеленского в изъятии 8 млрд гривен из бюджета Киева

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки к закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающие сокращение финансирования столицы республики. Об этом сообщается на официальном портале городского совета Киева.

«Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь», — отметил мэр города.

Из бюджета украинской столицы было изъято 8 млрд гривен.

По словам Кличко, поправки, подписанные Зеленским, противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, Конституции страны и Закону о столице Украины, а также нарушают права местного самоуправления.

Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском

Мэр Киева добавил, что просил президента республики не вносить эти поправки, но они все равно вступили в силу.

В августе Киевская городская прокуратура предъявила обвинения 22 чиновникам и предпринимателям столицы Украины по делу о нанесении ущерба городскому бюджету более чем на 230 млн гривен (свыше $5,5 млн). Несколько обвиняемых подозреваются в служебной халатности и пособничестве в незаконном завладении бюджетными средствами.

Ранее коррупционер из окружения Зеленского попался на новой афере.