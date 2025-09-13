Вдова соратника Трампа рассказала о его прижизненных планах

Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможности баллотироваться на государственную должность. Об этом заявила супруга покойного Эрика, передает РИА Новости.

Также, по словам вдовы, Кирк хотел сделать возрождение американской семьи своим приоритетом.

До этого стало известно, что стрелявшим в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Ранее американский лидер объявил, что подозреваемый в расправе над консервативным активистом Кирком задержан. По его словам, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в стрельбе в Кирка заслуживает высшей меры наказания.