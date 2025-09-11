«Нас ограбили»: Кличко осудил решение Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал подписанные накануне Владимиром Зеленским поправки к закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающие значительное сокращение финансирования украинской столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Изменения в законе предусматривают перераспределение бюджета для дополнительного финансирования сектора обороны и безопасности. Одно из них — изъятие 8 млрд гривен из бюджета украинской столицы.

«Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь», — подчеркнул Кличко.

По его словам, подписанные Зеленским поправки противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины, Закону о столице Украины, нарушают права местного самоуправления.

Мэр пояснил, что просил украинского лидера не вносить изменения в закон, но политик проигнорировал его просьбы.

Ранее бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров сообщил, что протесты против закона об ограничении деятельности НАБУ были «организованы западными НКО и админресурсом в лице мэра Киева Виталия Кличко и других опальных мэров».