Сийярто допустил ухудшение отношений с Украиной

Отношения Венгрии и Украины могут стать еще хуже и ответственность за это несет Киев. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Ранее в Будапешт прибыла украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой вместо заявленного изначально министра иностранных дел Андрея Сибиги. По завершению переговоров стороны не сделали никаких заявлений для прессы.

«Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за беспрецедентное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной за последние десять лет», — сказал Сийярто, допустив, что они могут ухудшиться еще сильнее.

По его словам, Венгрия заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странам, в том числе Украиной. Однако Сийярто отметил, что это зависит «исключительно от Киева».

Отвечая на вопрос о том, как прошел визит украинской делегации, он указал, что «ясно дал понять, что основное ожидание Будапешта заключается в возвращении всех прав венграм, включая право на изучение языка, в том же виде, в каком оно было до 2015 года». Также Сийярто добавил, что обратил внимание Качки на то, что атаки на нефтепровод «Дружба» наносят вред и ставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, а не России.