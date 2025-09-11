Активиста Кирка убили патронами с идеологическими надписями

Консервативного активиста Чарли Кирка убили патронами с идеологическими надписями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что на использованных патронах были выгравированы слова трансгендерной и антифашистской идеологии.

В четверг президент США Дональд Трамп пообещал посмертно наградить Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Позже Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелка до сих пор не поймали, расследование ведет ФБР.