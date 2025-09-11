Фицо отвергает размещение западных военных на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия отвергает размещение солдат западных государств на Украине и не направит в эту страну своих военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Позицию премьера, согласно агентству, озвучил на заседании Национального совета (парламента) Словакии министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Предложения западноевропейских лидеров, как, например, французского президента [Эмманюэля] Макрона, направить солдат на Украину, считаю безответственным и опасным", - процитировал он депутатам слова главы правительства.