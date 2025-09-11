TASR: Фицо отвергает размещение западных военных на Украине

ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия отвергает размещение солдат западных государств на Украине и не направит в эту страну своих военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Фицо отвергает размещение западных военных на Украине
© Global Look Press

Позицию премьера, согласно агентству, озвучил на заседании Национального совета (парламента) Словакии министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Предложения западноевропейских лидеров, как, например, французского президента [Эмманюэля] Макрона, направить солдат на Украину, считаю безответственным и опасным", - процитировал он депутатам слова главы правительства.
"Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Наше правительство всегда будет оберегать безопасность наших людей и выступать за мир", - сказал Калиняк.