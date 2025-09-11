В МИД Белоруссии осудили закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией
Министерство иностранных дел Беларуси осудило действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы.
В МИД добавили, что решения Варшавы и Риги нанесут ущерб ЕС и его партнёрам, а также приведут к новым сложностям в сфере международных перевозок и обострению напряжённости.
Ранее стало известно, что Латвия по меньшей мере на неделю закрывает воздушное пространство у своей восточной границы с Белоруссией и Россией с 18:00 мск 11 сентября.
Кроме того, Польша уведомила Белоруссию, что закроет оставшиеся действующие контрольно-пропускные пункты на границе с 12 сентября.