Белоруссия отреагировала на закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией

МИД Белоруссии решительно осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией вдоль границы с республикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве назвали действия польских и латвийских «дискриминационными». Там отметили, что они «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

Новость дополняется.