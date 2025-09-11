В Грузии задержали бывшего главу партии Саакашвили

В Грузии задержали Левана Хабеишвили — бывшего главу партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.

Как сообщили в ведомстве, Хабеишвили подозревают в коррупции — по версии следствия, он мог предлагать взятки силовикам за бездействие на готовящимся митинге. Вместе с ним был задержан член оппозиционной «Коалиции за перемены» Муртаз Зоделава — мужчина попытался скрыться от силовиков вместе с мобильным телефоном, который ему передал Хабеишвили.

«Представитель одной из политических партий Леван Хабеишвили, в публичном пространстве, на ТВ и в социальных сетях распространял призывы и обещал сотрудникам силовой системы взятки в том случае, если на акциях против власти сотрудники Департамента по особым поручениям МВД откажутся от возложенных на них обязательств», — сообщили в Службе безопасности Грузии.

Ранее в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз гексогена.