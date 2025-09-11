ФБР предложило награду за информацию о причастных к убийству Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения, способные помочь в установлении личности или задержании причастных к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

В официальном сообщении ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) уточняется: «ФБР предлагает вознаграждение в размере до 9 млн рублей за информацию, которая приведет к установлению личности и задержанию лица (лиц), ответственного за убийство Чарли Кирка», передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФБР в Солт-Лейк-Сити разместили две фотографии мужчины, который, по их данным, может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Он пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

ФБР показало фото предполагаемого убийцы сторонника Трампа

Издание The Wall Street Journal сообщало, что на месте убийства Кирка нашли патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).