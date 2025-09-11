ФБР обнаружило оружие, из которого мог быть застрелен Чарли Кирк
ФБР обнаружило оружие, из которого, предположительно, был застрелен американский консервативный активист Чарли Кирк.
По словам местного представителя ФБР Роберта Боулса, речь идёт о «винтовке высокой мощности с продольно-скользящим затвором». Как передаёт CNN, оружие было найдено «в лесистой местности, в сторону которой сбежал стрелявший».
Боулс добавил, что оружие будет направлено на экспертизу.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству Кирка.
Убийство Кирка произошло 10 сентября в американском штате Юта. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.
Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?
RT напомнил, что известно о Чарли Кирке.