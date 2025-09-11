ФБР обнаружило оружие, из которого мог быть застрелен Чарли Кирк

ФБР обнаружило оружие, из которого, предположительно, был застрелен американский консервативный активист Чарли Кирк.

© Global look

По словам местного представителя ФБР Роберта Боулса, речь идёт о «винтовке высокой мощности с продольно-скользящим затвором». Как передаёт CNN, оружие было найдено «в лесистой местности, в сторону которой сбежал стрелявший».

Боулс добавил, что оружие будет направлено на экспертизу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству Кирка.

Убийство Кирка произошло 10 сентября в американском штате Юта. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

