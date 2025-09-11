Словения запретила въезд Додику

Правительство Словении на заседании в четверг, 11 сентября, приняло решение о запрете на въезд президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, рассказал словенский вице-премьер Матей Арчон. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что боснийский суд в феврале 2025 года приговорил Додика к году тюрьмы и запретил в течение шести лет занимать государственные должности

Юристы объяснили свое решение тем, что президент не исполнял решения Кристиана Шмидта, верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение положивших конец войне в БиГ Дейтонских соглашений.

«Мы в закрытой части заседания приняли решение о том, чтобы Милораду Додику запретить въезд в Республику Словения. Обоснование остается закрытым», — отметил Арчон.

Ранее Милорад Додик пригрозил, что Республика Сербская объявит о независимости в случае, если на нее будут продолжать оказывать давление.

Польша запретит въезд Додику

Политик заметил, что он и его сторонники полны решимости пойти на этот шаг, «воспользоваться возможностью».