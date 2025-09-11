Пока вы не уснули: сроки окончания СВО и обращение Трампа к нации

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России назвали сроки окончания спецоперации

Специальная военная операция (СВО) закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ Александр Перенджиев, чьи слова приводит News.ru.

Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас, что конфликт продлится еще два года.

«В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — сказал он.

Трамп обратился к нации по поводу убийства консерватора Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение по поводу убийства правоконсервативного активиста Чарли Кирка.

Обращение к нации он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я полон скорби и гнева в связи с гнусным убийством Чарли Кирка в университетском кампусе в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня все, кто его знал и любил, едины в шоке и ужасе», — заявил он.

В Кремле прокомментировали «инцидент с дронами» в Польше

В свете истории с дронами на территории Польши ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», — заявил он.

Аэропорт Краснодара открылся для рейсов впервые с февраля 2022 года

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщило Министерство транспорта России.

Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов с 09.00 мск 11 сентября, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

Воздушная гавань не обслуживала рейсы с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. Все это время аэропорт поддерживал высокий уровень готовности к возобновлению деятельности, отметили в ведомстве.

В Лондоне заметили гуляющих вместе Собчак и Арестовича*

Журналистку Ксению Собчак заметили в Лондоне гуляющей под одним зонтом с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Очевидно, бывший советник Банковой дал интервью российской журналистке», — говорится в сообщении.

В Китае вспомнили о «пророчестве» Киссинджера

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в 2023 году утверждал, что в ближайшие годы между США и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт.

Военный парад в Пекине, прошедший 3 сентября, стал ответом на это «пророчество», пишет китайское издание Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале.

Алаудинов сделал неожиданное заявление о членах «Русской общины»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что немало достойных людей есть среди членов «Русской общины», но многие участники движения являются провокаторами. Об этом офицер высказался в своем Telegram-канале.

Часть сторонников использует организацию лишь ради собственных интересов, пока она работает на благо России, считает генерал.

Алаудинов заявил, что есть люди, которые якобы занимаются нарушением всех законов под прикрытием общины. Уточнять, о каких людях идет речь, он не стал.

Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило латвийское гостелерадио LSM со ссылкой на министра обороны балтийской республики Андриса Спрудса.

По его словам, полеты над границей будут запрещены по меньшей мере в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени (совпадает с мск).

Трамп преподнес Лукашенко подарок

Президент США Дональд Трамп подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает БелТА.

Подарок был передан через представителя президента США Джона Коула, который прибыл в Минск.

«Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», — сказал Лукашенко, принимая подарок из рук Коула.

Турецкий таксист обманул Пригожина и Валерию на миллион рублей

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин оказались обмануты таксистом в Стамбуле. Водитель обманным способом заполучил около миллиона рублей за поездку. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Поездку артистов ушлый таксист оценил в 30 долларов и попросил заранее оплатить ее картой. Трижды платеж якобы не проходил, шофер жаловался на слабую Сеть и раз за разом протягивал терминал, — говорится в публикации.

