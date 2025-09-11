Методы нацистов и «гуманный» укол: шокирующая правда о казнях в США

В США до сих активно применяется смертная казнь, несмотря на все усилия правозащитников. Какими способами казнят преступников в «цитадели демократии и прав человека», разбиралось издание Life.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал ужесточить меры в борьбе с преступностью после убийства беженки из Украины Ирины Заруцкой. Он подчеркнул, то убийца девушки должен быть приговорен «только к смертной казни».

В США правозащитники начали борьбу со смертной казнью еще в 1960-х годах, однако в конституции страны смертная казнь как вид наказания за особо тяжкие преступления до сих пор допускается.

Штаты применяют различные методы казни, в том числе и весьма шокирующие, например, расстрел. Последний раз такой способ был выбран по просьбе приговоренного, Ронни Ли Гарднера, который был осужден за убийство прокурора в 1985 году. Приговор был приведен в исполнение в 2010 году.

«Процесс казни включает привязывание осужденного к стулу с мешком на голове, после чего расстрельная команда из пяти человек открывает огонь, при этом одно из ружей заряжено холостыми патронами, и никто из исполнителей не знает, у кого именно оно», - отмечается в статье.

Также в США долгое время использовалась казнь с помощью электрического стула. До 80-х годов этот способ считался обычной практикой, но в последние десятилетия все больше штатов отказываются от него. В частности, Верховный суд Небраски запретил такой вид казни в 2008 году, посчитав его слишком жестоким.

«Казнь на электрическом стуле нередко сопровождалась мучениями осужденных, порой у них загорались волосы, потому охранники держали при себе огнетушители. А очевидцы утверждали, что намного гуманнее убить человека топором», - констатирует газета.

Еще одним способом лишить приговоренного жизни является удушение азотом. В прошлом году 58-летний Кеннет Юджин Смит был казнен в тюрьме штата Алабама, став тем, на ком был применен новый метод экзекуции впервые за 42 года. Его уже пытались казнить в 2022 году, но тогда из-за особенностей организма осужденного не смогли найти вену для инъекции и приговор отложили.

Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни в США

При этом смертельная инъекция считается относительно «гуманной» казнью и самым распространенным способом привести в исполнение смертельный приговор. Однако некоторые из преступников испытывали жестокие мучения. Так, например, во время казни Ромеля Брума в 2009 году было совершено восемнадцать попыток ввести смертельный препарат.

В США до сих пор законны и методы нацистов. Страна остается единственной в мире, где возможно применение газовой камеры как способа исполнения приговора.