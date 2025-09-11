Посольство США может скоро возобновить работу в Минске

Снятие американских санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» позволит россиянам летать в США со стыковкой в Минске. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. О снятии санкций на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил представитель американского лидера Джон Коул, сообщает RT. Мурадян отметил, что отмена рестрикций не значит, что «Белавиа» начнёт летать в данном направлении «уже завтра». «Нужно согласовать, снять все санкционные ограничения, перезаключить договоры с обслуживающими компаниями», - сказал он. Эксперт добавил, что также отмена санкций позволит «Белавиа» обслуживать самолеты американского производства. Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».