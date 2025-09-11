Автор итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Алессандро Орсини считает, что Америка, Евросоюз и НАТО объединены по «принципу матрешки» и неразделимы. Он подчеркнул, что США доминируют в НАТО, и альянс, в свою очередь, доминирует в ЕС.

Орсини подчеркнул, что все решения и долгосрочные цели НАТО определяются Белым домом. Автор статьи отметил, что решение пригласить Украину в НАТО принял еще экс-президент США Билл Клинтон в 1994 году.

В США решают, какие страны могут стать членами альянса и сколько европейские государства НАТО должны тратить на оборону. При этом вступление страны в Евросоюз означает «официальное или неофициальное» членство в НАТО.

По версии Орсини, США сумели справиться с «угрозой независимости ЕС», связав блок с НАТО. В результате Америка контролирует альянс, а НАТО контролирует Евросоюз.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц ранее заявил, что Америка больше не может позволить себе «субсидировать» своих союзников по НАТО, и подчеркнул, что оборона Украины «должна осуществляться под руководством Европы». Уолтц отмечал, что администрация США продолжит поддерживать Европу в военном и дипломатическом плане, но будет «требовательной на всех уровнях».