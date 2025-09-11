Лукашенко высказался о возможности Украины победить в конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность Украины победить в конфликте. Об этом он заявил 11 сентября. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению белорусского лидера, киевские власти никогда не одержат победу в зоне конфликта на Украине.

Также Лукашенко напомнил, что уже предупреждал «тысячу раз» о нежелании Белоруссии вступать в конфликты и закрывать границы.

Глава республики добавил, что Минск вынужден будет отреагировать, если его поставят перед фактом.

Ранее Лукашенко заявил, что высоко оценил поздравительное письмо президента США Дональда Трампа, отметив, что Минск умеет «читать между строк» такие послания.