Стубб рассказал о нехватке времени на жену из-за Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последнюю неделю провел с украинским лидером Владимиром Зеленским больше времени, чем со своей женой.

Его слова передает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами больше времени, чем с собственной женой», — сказал политик президенту Украины на совместной пресс-конференции.

Финский лидер уточнил, что почти ежедневно общался с Зеленским. При этом Стубб также подчеркнул, что его супруга прибыла в Киев еще раньше него.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в четверг, 11 сентября, с лидером Финляндии Александром Стуббом.