Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.