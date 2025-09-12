Поступок Стармера вызвал раздражение у Трампа

Президент США Дональд Трамп был недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщило издание Politico.

По данным источника газеты, американский лидер был раздражен подходом к увольнению Мандельсона и "настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию". Белый дом обеспокоен тем, что приезд Трампа будет омрачен скандалом, и хотел бы оперативного назначения нового посла, подчеркивается в публикации.

Указывается, что временным послом назначен опытный дипломат Джеймс Роско, но "ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией за самую желанную должность в британской дипломатии". Среди возможных кандидатов называют предшественницу Мандельсона Карен Пирс, главу разведки MI6 Ричарда Мура и экс-советника по национальной безопасности Марка Седвилла.

11 сентября Стармер попросил МИД прекратить полномочия посла Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Это было сделано после того, как в СМИ появились новые подробности их отношений. В опубликованных на днях выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них будущий посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет "лучшим приятелем".

В одном из опубликованных сообщений Мандельсона Эпштейну будущий дипломат говорит о том, что приговор финансисту ошибочен и должен быть оспорен.

О Мандельсоне

Мандельсон стал послом Великобритании в США в феврале. Он считается одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. Мандельсон был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999-2001). Затем он работал еврокомиссаром по торговле (2004-2008), а в кабинете Гордона Брауна - министром по делам бизнеса и торговли (2008-2010). В 2008 году Мандельсон был введен в Палату лордов.