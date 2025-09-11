Раскрыто содержание письма Трампа Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября принял в Минске Джона Коула, заместителя специального представителя США Кита Келлога. Коул передал Лукашенко письмо от президента США, в котором Дональд Трамп поздравил белорусского лидера с днем рождения, сообщает «Пул Первого».

В письме отмечается, президент и первая леди США Мелания Трамп передают Лукашенко наилучшие пожелания по случаю дня рождения. В конце августа главе Белоруссии исполнился 71 год.

«Мы особенно рады отметить выдающийся успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. В ее лице представлено всё лучшее в вашей стране, и мы знаем, что вы гордитесь ее достижениями», - подчеркивается в письме.

Трамп добавил, что его семья «молится о здоровье и благополучии» Лукашенко, а также о дальнейшем прогрессе в достижении общих целей в новом году.

На встрече с Лукашенко Коул сообщил, что по распоряжению Трампа США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». В тот же день стало известно, что в Белоруссии были освобождены 52 заключенных. Их имена не назывались, но Лукашенко сказал, что эти люди были осуждены «не за политику». В их числе оказались шестеро граждан Литвы.