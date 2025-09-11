США захотели вернуть посольство в Минск

США намерены нормализовать отношения с Белоруссией и вернуть американское посольство в Минск. Об этом заявил по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко представитель президента США Джон Коул, передает Sputnik Беларусь.

Американский представитель отметил, что Вашингтон хотел бы возвращения посольства, назвав это «вопросом близкого будущего».

«Я знаю, что оно вернется. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», — заявил Джон Коул.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены на нормализацию отношений с Белоруссией.

«Мы готовы сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно», — добавил спецпредставитель.

Напомним, что в конце июня глава Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога. Местные СМИ писали, что Лукашенко и Келлог обсуждали «международную проблематику», «в целом ситуацию в мире», «региональную тематику и белорусско-американские отношения». На фоне этого визита в Белоруссии освободили 14 заключенных, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского.