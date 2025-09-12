Зеленский сравнил спецпосланника Трампа с системами ПВО Patriot

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог — гораздо более мощная система противовоздушной обороны, чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».
Зеленский также обратился к Келлогу с ироничной просьбой поездить по остальной стране.
Ранее Зеленский заявил о бесполезности систем ПВО Patriot против дронов «Герань». Он отметил, что США способны производить в месяц не более 60 ракет, в то время как, по оценкам Зеленского, Россия ежедневно наносит по Украине удары с использованием более 800 дронов.