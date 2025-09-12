Страны Восточной Европы не в восторге от возможного вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Она затронула тему возможных будущих взносов Украины в бюджет ЕС и в этом контексте упомянула отношение восточноевропейских стран к Киеву лишь как к получателю денег.

"90% бюджета ЕС наполняется из взносов стран-членов. Когда Украина вступит в ЕС, мы тоже будем делать такие взносы. Хотя при имеющейся системе распределения бюджета ЕС считается, что Украина будет нетто-получателем денег ЕС (почему многие восточноевропейские правительства, мягко говоря, не в восторге от нашего вступления)", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тем не менее Пидласа полагает, что руководство ЕС должно будет уменьшить для Украины взносы в общий бюджет или вообще дать отсрочку.

"Из-за значительных расходов на оборону и поствоенное восстановление мы просим временно отсрочить или уменьшить взносы Украины в бюджет ЕС", - добавила она.

В июне 2022 года лидеры стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии предоставили Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023-го приняли решение начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Брюссель хотел бы приступить к таким переговорам в текущем году. В последние месяцы правительство Венгрии последовательно выступало против поспешного приема Украины в ЕС и начала переговоров о таком приеме.