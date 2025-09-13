Стало известно об отношении Стармера к скандальному послу Британии в США

Британский премьер-министр Кир Стармер выступал в защиту позже уволенного им посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона. Это происходило, несмотря на то, что в офисе политика на тот момент уже знали о компрометирующей переписке между дипломатом и обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, написало издание The Times со ссылкой на источники.

На этой неделе Мандельсона уволили со своего поста из-за связей с Эпштейном. В переписке дипломат поддерживал финансиста незадолго до того, как тот признал себя виновным по делу в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Мандельсон призывал Эпштейна быть стойким и называл его лучшим другом.

«Кир Стармер выступил в защиту лорда Мандельсона в палате общин, хотя Даунинг-стрит и Форин-офис уже знали о компрометирующей переписке по электронной почте между ним и Джеффри Эпштейном», — сказано в статье.

Временно исполняющим обязанности посла назначили заместителя Мандельсона Джеймса Роско.

Ранее сообщалось, что американский глава Дональд Трамп оказался недоволен тем, что Кир Стармер не уведомил его заранее об увольнении британского посла в США Питера Мандельсона. Как утверждается, в Белом доме теперь обеспокоены тем, что поездка Трампа «может быть испорчена из-за скандала».