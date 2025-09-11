Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

Украина пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в интервью Sky News.

Он пояснил, что для общения сторон пока «не сложились условия». Глава оборонного ведомства также призвал усилить санкционное давление на Москву и предоставить Киеву необходимое ему оружие. По его словам, это поможет «заставить» Россию принять условия, которые хочет Украина.

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что она должна пройти не в России.