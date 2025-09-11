В стране ЕС небольшое ЧП стало поводом для насмешек над премьер-министром

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон попал под шквал критики после того, как потерял самообладание на пресс-конференции. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

На встрече с журналистами новая министр здравоохранения Элизабет Ланн упала в обморок. Пока глава Минздрава Эбба Буш оказывала ей помощь, премьер-министр Ульф Кристерссон был в растерянности. Он хаотично махал руками, прыгал из стороны в сторону и пытался поправить галстук.

Эти кадры вызвали бурю насмешек. Поведение премьера контрастировало с его громкими заявлениями о готовности защищать страну с оружием в руках. Сам Кристерссон признал, что ситуация была «очень драматичной», но заверил, что не испугался.

Ранее сообщалось, что один из американских охранников потерял сознание во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.