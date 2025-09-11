Названы последствия убийства соратника Трампа для американской политики

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал убийство американского активиста Чарли Кирка и рассказал, как эта трагедия изменит политическую жизнь в США.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе. Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству 31-летнего политика.

В США наблюдается невероятный разгул политического насилия. Убийство Чарли Кирка произошло через год после покушения на Дональда Трампа, по результатам которого в стране не сделали никаких выводов. За прошедшее после данного инцидента время в США не снизился уровень политической агрессии. Стрелявшего в Трампа мужчину задержали, но его мотивы до сих пор до конца не ясны, не было выяснено, кто стоял за покушением. Кроме того, в Америке не предприняли никаких мер в отношении различных леворадикальных групп. Они продолжают действовать открыто, распространяя ненависть и нарушая закон. Получается, что, с одной стороны, консерваторы пришли к власти, но, с другой стороны, они ничего не смогли сделать с дипстейтом [глубинным государством. — прим. ред.], которое «крышует» левых радикалов. Мы видим, что уровень политического насилия в США не снижается, а растет. Теперь там убит один из ведущих инфлюэнсеров американских правых. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Убитый в Юте Чарли Кирк был самым заметным молодым лицом Республиканской партии, подчеркнул эксперт.

«Он не занимал высоких должностей, но был очень влиятельным спикером, который мог дать фору абсолютному большинству сенаторов- или конгрессменов-республиканцев. Кирк создал молодежную организацию под названием TPUSA [Turning Point USA], которая была заточена на работу в колледжах и университетах. Это крупнейшая республиканская молодежная организация в США. И здесь надо понимать, что республиканцы долгое время проигрывали демократам именно в части работы с молодежью – молодые люди в основном отдавали свои голоса Демпартии. Но Кирк во многом изменил эту ситуацию. На последних президентских выборах Трамп получил огромное количество голосов от молодых избирателей, и это произошло благодаря Кирку», - отметил Каргин.

После убийства соратника Трампа политическое напряжение в США будет нарастать, добавил политолог.

«Убежден, что эта трагедия изменит политический ландшафт США. Несомненно, произойдет его радикализация. Огромное количество сторонников республиканцев из числа простых людей уже пишут в соцсетях, что они оказались на войне, что в США идет цивилизационное столкновение», - рассказал он.

Нынешняя ситуация в США ломает представления многих людей о дальнейшем мироустройстве, указал специалист.

«Философы Фрэнсис Фукуяма и Сэмюэл Хантингтон давали различные предсказания. Фукуяма предсказывал, что мир на определенном этапе станет либеральным, «розовым» и прекрасным, а Хантингтон говорил о цивилизационном столкновении. И сейчас мы увидели, что живем не в мире Фукуямы, а в мире Хантингтона – в мире цивилизационного конфликта. При этом речь идет о многостороннем конфликте, а не только о столкновении между разными частями света, к примеру, между Западом и Востоком. Мы также наблюдаем конфликт между разными идеологиями, разными подходами, которые формируют собственную цивилизационную базу. В Америке происходит конфликт между леволиберальной и правоконсервативной моделями. А после убийства Чарли Кирка это столкновение выйдет на новый уровень. Полагаю, в дальнейшем раскол в американском обществе усилится, в стране значительно вырастет уровень уличного насилия. Так что следующие выборы в Конгресс в 2026 году, скорее всего, пройдут не просто в атмосфере напряжения, а в атмосфере насилия. Вероятно, в ходе них произойдут столкновения. Вместе с тем возможны и новые политические убийства. Так что дело идет к полномасштабному внутреннему кризису в США, который может перерасти в гражданскую войну», - заключил Каргин.

Американские законодатели начали критиковать друг друга вместо того, чтобы объединиться и вместе осудить убийство в штате Юта активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. К такому выводу ранее пришла газета Politico, которая проанализировала высказывания членов Конгресса США.