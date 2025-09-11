Убийство активиста Чарли Кирка стало проявлением либерального террора, который пытаются преподать под красивой вывеской демократии. Как сообщает «Царьград», эта история стала уроком о том, что на самом деле несут людям те, кто любит говорить о «свободе».

Тревожный симптом

Напомним, что инцидент произошел в университете штата Юта 10 сентября. Во время открытой дискуссии в известного консервативного активиста и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка выстрелили. Спикер оказался ранен в шею и был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Убийство стало тревожным симптомом — университетские лекции, которые должны быть ареной идей, превращаются в место, где консерватору опасно выйти к микрофону. Либеральная демократия в США всегда подается как эталон устройства государства, однако реальность «дипстейта» куда мрачнее. Спор подменяется прямым террором против тех, кто не высказывается лишь в рамках либеральной повестки.

Американские СМИ пытаются сгладить ситуацию. Например, на канале MSNBC продвигают версию, что в Кирка якобы попал «сторонник, стрелявший в воздух от радости». В соцсетях же демократы и их активные сторонники не сдерживают злорадства — одни пишут, что ему «так и надо», а другие угрожают остальным консерваторам.

По словам философа Александра Дугина, все это похоже на украинский сценарий. Американские либералы напоминают «один совершенно сошедший с ума народ», с которым России приходится иметь дело. Там оппонентов не уговаривают и убеждают, а запугивают, преследуют и устраняют. Америка стала перенимать методы тех, кого привыкла выставлять примером хаоса и деградации.

Раздражал либералов

Кирк говорил вещи, раздражавшие либералов. Он заявлял, что украинский конфликт не выгоден народу — он выиграет лишь при заключении мира.

«Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — говорил Кирк.

Он требовал вернуться к дипломатии с Россией и не делать ее врагом по инерции. Для многих американцев такие слова звучали как здравый смысл, но для системы они были ударом по пропаганде.

По этой причине Кирка не любили в крупных СМИ, а его выступления пытались сорвать. Однако заглушить аргументы не удавалось ни игнорированием, ни акциями протеста. Тогда последним доводом стало убийство.

Чем это грозит России

Полковник запаса, доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что политическая обстановка в США не экстраполируется на Россию.

«В России реальной оппозиции нет, и если власть не совершит фатальных ошибок в вопросе СВО, то и не предвидится в ближней перспективе, если не возникнут эффекты дворцовых революций. Но это уже не вопрос публичной политики», — заявил он.

Дугин отметил, что Кирк был против Зеленского и за союз с Россией, а также влиятельным человеком в движении сторонников Трампа. Солидарны с ним были все, кроме циничных либералов, которые и решили прибегнуть к крайнему методу.